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Міністр фінансів Сергій Марченко задекларував 893 тис. грн доходів за 2021 рік, 1,1 млн грн - за 2022 рік
16:53 31.01.2024 |
Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив 893 тис. 96 грн доходів в електронній декларації про майно й доходи за 2021 рік і 1 млн 56 тис. 64 грн доходів в електронній декларації про майно й доходи за 2022 рік.
Зокрема, 2021 року заробітна плата міністра становила 843 903 грн, пенсія - 47 957 грн і банківські відсотки - 1 236 грн, його дружина задекларувала 1 861 674 грн доходів, 61,3 тис. грн на банківських рахунках і $20 тис. готівкою.
У 2022 році заробітна плата глави відомства становила 1 000 918 грн, пенсія - 54 409 грн і банківські відсотки - 737 грн, а дружина Марченка задекларувала 1 621 299 грн доходів, 33,7 тис. грн на банківських рахунках і $17 тис. готівкою.
Згідно з декларацією, Марченко з дочкою володіють квартирою (84,6 кв. м) у Києві, а дружина - квартирою (40,3 кв. м) у Києві. Також сім'я у 2022 році користувалася готельним номером у Києві держпідприємства "Управління з експлуатації майнового комплексу".
Крім того, міністр володіє автомобілем Audi A6 2017 року випуску.
Як повідомлялося, Марченко задекларував 277 тис. грн доходів за 2019 рік і 537 тис. грн доходів за 2020 рік.
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