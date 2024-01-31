Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бундесвер цьогоріч підготує ще 10 000 українських солдатів

 

Цього року Німеччина хоче підготувати ще 10 000 солдатів з України.

Про це заявила у середу в Брюсселі німецька держсекретарка з питань оборони Зімтьє Меллер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RP Online.

Як і минулого року, навчання має відбутися в рамках європейської тренувальної місії EUMAM. Німеччина чітко дала зрозуміти, що й надалі твердо стоятиме на боці України.

На сьогодні близько 40 000 українських військовослужбовців пройшли підготовку в Євросоюзі в рамках місії ЄС. Рішення про це було прийнято міністрами закордонних справ країн-членів у листопаді 2022 року.

Тоді йшлося про те, що спочатку в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС пройдуть підготовку до 15 000 українських солдатів. Пізніше ця цифра була збільшена до 30 000, а потім до 40 000. Бундесвер підготував близько 10 000 з них.

Бундесвер навчає українські збройні сили, серед іншого, користуватися системою протиповітряної оборони Patriot, самохідною гаубицею Panzerhaubitze2000, бойовою машиною піхоти Marder та основними бойовими танками Leopard 1 і Leopard 2. Також проводяться навчальні курси з військового керівництва та медичної справи.

За даними Бундесверу, в середньому близько 1500 німецьких військовослужбовців нещодавно були залучені в навчальній місії.

Торік у жовтні президент Володимир Зеленський подякував членам Європейського Союзу за рішення надати Україні західні винищувачі F-16 і закликав інтегрувати навчання на них у тренувальну місію ЄС EUMAM.

Нагадаємо, що ще в серпні топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель допустив, що Брюссель ухвалить рішення про часткову компенсацію витрат держав-членів, які вирішили передати Україні винищувачі F-16.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5627
  0,3119
 0,82
EUR
 1
 40,7067
  0,3778
 0,92

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7152  0,07 0,17 38,2591  0,08 0,22
EUR 40,9304  0,07 0,17 41,7030  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5550  0,33 0,86 37,5900  0,31 0,82
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес