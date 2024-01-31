США і Україна підписали меморандум щодо контролю за використанням допомоги

Сполучені Штати та Україна підписали меморандум щодо контролю за використанням міжнародної допомоги, наданої Україні.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у Міністерстві оборони України після зустрічі у Києві з посадовцями Офісу генерального інспектора Пентагону.

Метою "меморандуму про взаєморозуміння" називають посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги.

Серед іншого, він передбачає:

* обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні;

* проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;

* створення механізму взаємної передачі запитів, що стосуються розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;

* проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямків співпраці.

З українського боку Меморандум підписав головний інспектор Міністерства оборони України адмірал Ігор Воронченко, з американського - генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч.

Також у рамках зустрічі зі Сторчем міністр оборони України Рустем Умєров розповів йому про запровадження у МОУ системи нагляду, менеджменту ризиків, відповідності, запобіганню корупції у сфері закупівель, інструментів демократичного контролю у сфері оборони.

Умєров висловив впевненість, що всі наглядові механізми мають належним чином запрацювати до кінця квітня.

Нагадаємо, у понеділок до Києва прибули троє інспекторів із США.

У середу в Україну приїхала заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.