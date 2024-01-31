За ексголову Верховного суду Князєва внесли заставу у понад 18 мільйонів

За колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в одержанні хабаря у на $2,7 млн, внесли заставу. Днем раніше суд зменшив її з 20 млн грн до 18,17 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Вчора слідчий суддя ВАКС зменшивши заставу Всеволоду Князєву із 20 млн грн до 18,168 млн грн. А вже сьогодні гроші за нього внесли і він зможе вийти із СІЗО", - йдеться у повідомленні.

У ЦПК вважають малоймовірним, що гроші міг внести хтось із сім'ї Князєва самостійно, так як всі його активи арештовано. До того ж у грудні адвокати казали, що родина підозрюваного може внести максимум 10 млн грн.

Крім того, два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою вони пробули у шлюбі майже двадцять років. На розгляді в одному із судів міста Миколаєва також є позов про поділ спільного майна подружжя.

Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня ВАКС обрав запобіжний захід для Князєва у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 107,3 млн грн. Згодом суд декілька разів зменшував розмір застави.