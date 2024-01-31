У Санкт-Петербурзі дрон впав на територію заводу, зайнялася пожежа

У ніч на 31 січня у російському Санкт-Петербурзі відбулася атака безпілотника, він упав на території місцевого заводу.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що дрон було нібито підбито, але він все одно впав на територію заводу "Невський мазут".

Унаслідок падіння безпілотника загорілися декілька цистерн.

За попередніми даними, постраждалих немає.