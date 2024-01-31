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Кібератака ГУР «поклала» сервер спецзв'язку Міноборони РФ
10:42 31.01.2024 |
Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили кібератаку на сервер Міноборони РФ, який використовувався для спецзв'язку.
Про це повідомляє пресслужба розвідки.
Зазначається, що в результаті кібератаки припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувались вказаним розташованим у Москві сервером.
"Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене фсб рф як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації. Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об'єктах державного сектору Росії, зокрема - військових", - додали в ГУР.
Раніше українська розвідка повідомила про знищення всієї ІТ-інфраструктури компанії IPL Consulting, яка спеціалізується на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.
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