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АНАЛІТИКА

Пентагон прокоментував надання Україні високоточних керованих бомб GLSDB

 

В Міністерстві оборони Сполучених Штатів прокоментували повідомлення в ЗМІ, що вже в середу, 31 січня, передадуть Україні високоточні керовані бомби GLSDB.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрик Райдер, повідомляє "Європейська правда".

Представник Міноборони США нагадав про намір передати GLSDB, оголошені минулого року, але відмовився назвати конкретні терміни їхньої передачі.

"Ми визнали минулого року, ми надамо Україні GLSDB в межах нашої програми USIA - наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки, що фінансується USAI. Однак, з міркувань безпеки операції, ми не збираємося підтверджувати конкретні терміни", - заявив Райдер.

За його словами, США віддають право Україні говорити про будь-які поставки озброєнь.

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Києвом, з нашими партнерами в цій сфері, щоб гарантувати, що він отримає та буде готовий до використання можливостей, які ми йому надаємо, і якнайшвидше", - резюмував він.

Раніше Politico повідомив, що Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB, яка може прибути до України вже в середу, 31 січня.

Про постачання цих керованих авіамомб США оголосили в лютому 2023 року. Та позаяк це нова зброя, якох досі немає на озброєнні навіть в американської армії, вона мала пройти випробування. Через це терміни надання GLSDB були зрештою відкладені на початок 2024-го.

GLSDB - це бомба з наведенням за допомогою GPS, здатна долати електронні перешкоди, використовуватися за будь-яких погодних умов. Її також можна використовувати проти бронетехніки.

GLSDB мають дозволить українським військовим вражати цілі на вдвічі більшій відстані, ніж ракети, які вони зараз випускають з високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), що постачаються США, і змусить Росію перемістити свою логістику ще далі від лінії фронту.

Наприкінці минулого року також стало відомо, що Україна отримала від США невелику партію далекобійних ракет ATACMS.
Ключові теги: США
 

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