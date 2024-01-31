Фінансові новини
- |
- 31.01.24
- |
- 11:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пентагон прокоментував надання Україні високоточних керованих бомб GLSDB
08:40 31.01.2024 |
В Міністерстві оборони Сполучених Штатів прокоментували повідомлення в ЗМІ, що вже в середу, 31 січня, передадуть Україні високоточні керовані бомби GLSDB.
Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрик Райдер, повідомляє "Європейська правда".
Представник Міноборони США нагадав про намір передати GLSDB, оголошені минулого року, але відмовився назвати конкретні терміни їхньої передачі.
"Ми визнали минулого року, ми надамо Україні GLSDB в межах нашої програми USIA - наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки, що фінансується USAI. Однак, з міркувань безпеки операції, ми не збираємося підтверджувати конкретні терміни", - заявив Райдер.
За його словами, США віддають право Україні говорити про будь-які поставки озброєнь.
"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Києвом, з нашими партнерами в цій сфері, щоб гарантувати, що він отримає та буде готовий до використання можливостей, які ми йому надаємо, і якнайшвидше", - резюмував він.
Раніше Politico повідомив, що Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB, яка може прибути до України вже в середу, 31 січня.
Про постачання цих керованих авіамомб США оголосили в лютому 2023 року. Та позаяк це нова зброя, якох досі немає на озброєнні навіть в американської армії, вона мала пройти випробування. Через це терміни надання GLSDB були зрештою відкладені на початок 2024-го.
GLSDB - це бомба з наведенням за допомогою GPS, здатна долати електронні перешкоди, використовуватися за будь-яких погодних умов. Її також можна використовувати проти бронетехніки.
GLSDB мають дозволить українським військовим вражати цілі на вдвічі більшій відстані, ніж ракети, які вони зараз випускають з високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), що постачаються США, і змусить Росію перемістити свою логістику ще далі від лінії фронту.
Наприкінці минулого року також стало відомо, що Україна отримала від США невелику партію далекобійних ракет ATACMS.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Заборона виїзду та арешт активів. Як українців хочуть карати за відмову прийти в ТЦК
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін пропонує зобов'язати громадян, які перебувають на військовому обліку, звіряти свої дані в ТЦК, ЦНАПі або в електронному кабінеті
|Законопроект про мобілізацію: кому хочуть надати бронь
|Повістки до військкомату хочуть надсилати українцям через електронний кабінет
|Ухилянтів від мобілізації в Україні планують карати через суд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|У Санкт-Петербурзі дрон впав на територію заводу, зайнялася пожежа
|Кібератака ГУР «поклала» сервер спецзв'язку Міноборони РФ
|Кабмін пропонує відправляти обмежено придатних до військової служби на повторний медогляд протягом дев'яти місяців
|Пентагон прокоментував надання Україні високоточних керованих бомб GLSDB
|Заборона виїзду та арешт активів. Як українців хочуть карати за відмову прийти в ТЦК
|Кабмін пропонує зобов'язати громадян, які перебувають на військовому обліку, звіряти свої дані в ТЦК, ЦНАПі або в електронному кабінеті
Бізнес
|Apple першою отримає чипи за 2-нм техпроцесом TSMC
|Lloyds сократит 1,6 тыс. сотрудников отделений в связи с переходом клиентов на онлайн-сервисы
|Британське агентство попереджає про загрозу «зразкових» фішингових листів від ШІ
|Технологія AMD Fluid Motion Frames обіцяє на 97% більшу частоту кадрів у 1080p з новими драйверами Radeon
|Автомобіль Apple: реліз відкладений до 2028 року, безпілотне керування значно обмежене – Марк Гурман
|Капіталізація Microsoft досягла $3 трильйонів. Це повʼязано зі штучним інтелектом
|Lamborghini ліцензувала в MIT органічний, швидкозарядний акумулятор