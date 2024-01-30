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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Генеральні інспектори зі США обговорили з Умєровим важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської військової допомоги
19:55 30.01.2024 |
Генеральні інспектори Державного департаменту, USAID і Міністерства оборони США зустрілися з міністром оборони України Рустемом Умєровим, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Сьогодні генеральні інспектори Державного департаменту, USAID і Міністерства оборони США зустрілися з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Ми обговорили важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської безпекової допомоги та зусилля Міністерства оборони щодо здійснення такого нагляду", - написала посол у соцмережі Х.
29 січня посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що до Києва прибули три генеральні інспектори від Міністерства оборони США, Держдепартаменту та USAID.
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