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ЗМІ: Лідери ЄС поки не погодили розширення фонду, з якого допомагають Україні зброєю
17:33 30.01.2024 |
Проєкт висновків засідання Європейської ради - зустрічі лідерів ЄС 1 лютого - містить запевнення в подальшій підтримці допомоги Україні, але наразі не підтверджує згоди щодо створення чотирирічного фонду для військової підтримки з 5 мільярдами євро на рік.
Про це повідомило The Guardian із посиланням на текст документа, пише "Європейська правда".
У проєкті висновків саміту ЄС вказано, що Європейська рада "підтверджує непохитне зобов'язання Європейського Союзу продовжувати надавати потужну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки часу, скільки це буде потрібно".
У контексті військової підтримки наголошується на рішучості ЄС і держав-членів "продовжувати надавати своєчасну, передбачувану та сталу військову підтримку Україні".
одночас частина, присвячена створенню нового інструменту військової підтримки - спецфонду в межах Європейського фонду миру - поки не погоджена.
The Guardian цитує відповідне формулювання проєкту висновків: "Європейська рада вітає прогрес, досягнутий у дискусіях щодо реформи Європейського фонду миру та збільшення його загальної фінансової стелі (на 5 мільярдів євро)", - підкреслюючи, що сума "5 мільярдів євро" там поки в дужках.
Документ ще може змінитись до завершення саміту ЄС, який відбудеться 1 лютого.
Так само, за даними ЗМІ, тривають переговори між країнами Європейського Союзу про узгодження 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні, незважаючи на те, що Угорщина сигналізувала про свою готовність до компромісу.
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