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Макрон: Європа має бути готова компенсувати слабшу підтримку України з боку США
17:26 30.01.2024 |
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має бути готовою більше вкладатися у допомогу Україні, на випадок, якщо підтримка з боку США ослабне.
Як повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда", про це Макрон сказав під час візиту до Швеції на спільному брифінгу зі шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном.
Емманюель Макрон сказав, що європейські країни мають бути готовими підтримувати Україну "у довгостроковій перспективі" та компенсувати зменшення американської допомоги, якщо так станеться.
"Ми маємо так спланувати свої дії, щоб якби США зробили суверенний вибір і призупинили допомогу або зменшили її, то це не вплинуло би на ситуацію на місці", - зазначив президент Франції.
Нагадаємо, держсекретар США заявив, що призупинення поставок американської допомоги Україні через триваючі суперечки у Конгресі вже певною мірою відчутне на полі бою.
За даними ЗМІ, ключові помічники президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі для українських сил.
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