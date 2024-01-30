ЗСУ уразили радіолокаційну станцію ППО в окупованому Криму

В тимчасово окупованому Криму Силами оборони України була уражена радіолокаційна станція системи протиповітряної оборони російських окупантів. Ворожа ціль була розміщена біля селища Роздольне.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові зазначили, що завдали успішного удару сьогодні вранці, 30 січня.

У повідомленні йдеться, що внаслідок бойової роботи Збройних сил була "успішно уражена радіолокаційна станція російської системи ППО" поблизу селища Роздольне в окупованому Криму.

Вибухи в Криму 30 січня

Раніше повідомлялося, що у ніч проти вівторка, 30 січня, в захопленому російськими загарбниками українському Криму лунали вибухи. В місцевих пабліках розповідали про цілу серію таких вибухів.

Як заявили згодом в Міністерстві оборони РФ, нібито в Криму працювали системи ППО та відбивали "масовану" повітряну атаку. У відомстві розказали, що начебто тут було збито 21 безпілотник.