Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗСУ уразили радіолокаційну станцію ППО в окупованому Криму

16:30 30.01.2024 |

Політика

ЗСУ уразили радіолокаційну станцію ППО в окупованому Криму

 

В тимчасово окупованому Криму Силами оборони України була уражена радіолокаційна станція системи протиповітряної оборони російських окупантів. Ворожа ціль була розміщена біля селища Роздольне.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові зазначили, що завдали успішного удару сьогодні вранці, 30 січня.

У повідомленні йдеться, що внаслідок бойової роботи Збройних сил була "успішно уражена радіолокаційна станція російської системи ППО" поблизу селища Роздольне в окупованому Криму.

Вибухи в Криму 30 січня

Раніше повідомлялося, що у ніч проти вівторка, 30 січня, в захопленому російськими загарбниками українському Криму лунали вибухи. В місцевих пабліках розповідали про цілу серію таких вибухів.

Як заявили згодом в Міністерстві оборони РФ, нібито в Криму працювали системи ППО та відбивали "масовану" повітряну атаку. У відомстві розказали, що начебто тут було збито 21 безпілотник.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,8746
  0,0116
 0,03
EUR
 1
 41,0845
  0,0803
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7804  0,02 0,06 38,3439  0,02 0,05
EUR 41,0000  0,02 0,05 41,7930  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8800  0,03 0,08 37,9000  0,03 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес