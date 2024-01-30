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В МЗС Угорщини назвали умову для призначення зустрічі Орбана і Зеленського
15:58 30.01.2024 |
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що до зустрічі між прем'єр-міністром Угорщини та президентом України залишився "довгий шлях", й що вона відбудеться після виконання Києвом умов Будапешта.
Про це Сійярто сказав на брифінгу у вівторок, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Сійярто виступив із заявою на наступний день після зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та главою ОПУ Андрієм Єрмаком в Ужгороді. Угорський міністр зазначив: якщо Україна виконає умови Угорщини, це створить "чистий аркуш" у двосторонніх відносинах і дозволить провести зустріч на найвищому рівні.
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Інший посадовець угорського МЗС - держсекретар Тамаш Менцер, якого цитує угорський портал Hirado, - також заявив, що прем'єр-міністр Угорщини та президент України мають зустрітися, коли відносини увійдуть у нову фазу.
Він сказав, що якщо буде призначена дата зустрічі, це означатиме, що закарпатські угорці отримали свої права назад.
Сійярто також підтвердив зміну позиції угорського уряду і заявив, що Будапешт відкритий для використання бюджету Європейського Союзу для запропонованого пакету допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, якщо він буде переглядатися щорічно і потребуватиме одностайності країн-членів.
Глава МЗС України на пресконференції за підсумками переговорів із Сійярто заявив, що вони були відвертими, але конструктивними.
Він, зокрема, сказав, що українська сторона налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин і спеціальна комісія під егідою МЗС за 10 днів представить "конкретне розуміння" у цьому напрямку.
Своєю чергою Сійярто заявив, що Будапешт хоче повернення для угорської меншини Закарпаття прав, які вона мала до 2015 року.
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