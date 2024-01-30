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АНАЛІТИКА

Сольський задекларував 36,6 млн грн доходів за 2021 рік і 15,2 млн грн - за 2022 рік

15:53 30.01.2024 |

Політика

 

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський зазначив 36 млн 629 тис. 968 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2021 рік та 15 млн 175 тис. 796 грн - за 2022 рік.

Зокрема у 2021 році заробітна плата становила 439 245 грн, дивіденди - 36 189 182 грн, вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот і квітів від партії "Слуга народу" - 1 500 грн, банківські відсотки - 41 грн, а його дружина задекларувала 317 426 грн доходів. Також він задекларував 114,2 тис. грн, $1,5 тис. і 31 євро на банківських рахунках, 16 млн грн, $286,3 тис. і 286,3 тис. євро готівкою, а його дружина і син - 1,2 млн грн, 4 євро на банківських рахунках і 107 тис. грн готівкою.

У 2022 році заробітна плата становила 807 237 грн, дивіденди - 14 296 850 грн, страхові виплати - 45 165 грн, банківські відсотки - 35 грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 26 509 грн, а його дружина і син задекларували 140 859 грн доходів. Також він задекларував 36,2 тис. грн, $1,8 тис. і 31 євро на банківських рахунках, 5,9 млн грн, $296,5 тис. і 240,8 тис. євро готівкою, а його дружина і діти - 76,5 тис. грн, 4 євро на банківських рахунках і 107 тис. грн готівкою.

Згідно з декларацією Сольський володіє квартирою (164,9 кв. м) і нежитловим приміщенням (140 кв. м) у Києві, а дружина - 25% квартири (60,8 кв. м) у Києві та трьома земельними ділянками (496, 504 і 3 135 кв. м) у Київській області.

Крім того, у декларації зазначено, що у 2022 році дружина з дітьми орендувала апартаменти (164 кв. м) у Португалії, а син проживав у кімнаті у зв'язку з навчанням у Швейцарії.

Міністр також володіє автомобілем Land Rover Range Rover 2018 року випуску, а дружина чотирма автівками: Land Rover Range Rover 2019 року випуску, Land Rover Range Rover 2013 року випуску, Suzuki Grand Vitara 2006 року випуску та Lexus RX350 2007 року випуску (викрадений 2009 року).

У декларації зазначено, що Сольський володіє по 18,73% корпоративних прав ТОВ "Наташа-агро", ТОВ "Малодівицьке хлібоприймальне підприємство", ТОВ "Рожнівка-агро", 9% ТОВ "Агро-лучки" і 0,1% ТОВ "Український аграрний холдинг" (усе передано в управління).

Як повідомлялося, Сольський задекларував 17,3 млн грн доходів за 2019 рік і 21,2 млн грн доходів за 2020 рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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