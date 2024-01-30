Малюська задекларував 840 тис. грн доходів за 2021 рік і 1,1 млн грн доходів за 2022 рік

Міністр юстиції України Денис Малюська зазначив 840 тис. 011 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2021 рік і 1 млн 82 тис. 339 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2022 рік.

Зокрема, у 2021 році заробітна плата становила весь дохід Малюськи - 840 011 грн, а його дружина задекларувала 765 808 грн доходів. Також він зазначив 71,7 тис. грн і $25 тис. на банківських рахунках і 19 тис. грн готівкою, а дружина - 115,9 тис. грн і $1,9 тис. на банківських рахунках.

У 2022 році весь дохід Малюськи також становила заробітна плата - 1 082 339 грн, а його дружина задекларувала 2 645 154 грн доходів. Також він зазначив 6,8 тис. грн на банківських рахунках і 5 тис. грн готівкою, а дружина - 22,6 тис. грн і 48,8 тис. євро на банківських рахунках.

Малюська володіє квартирою (34,6 кв. м) у Києві, а також користується іншою квартирою (72,4 кв. м) у столиці. Крім того, має право користування на квартиру (249,3 кв. м) і земельну ділянку (781 кв. м) у Юрівці Київської області, а дружина орендує квартиру (108,7 кв. м) у Німеччині.

Крім того, у спільній власності з дружиною у міністра є автомобіль Mazda 5 2008 року випуску.

Згідно з декларацією, у грудні 2022 року дружина міністра стала власницею 16 акцій CGI INC (Квебек, Канада).

Як повідомлялося, Малюська задекларував 2 млн грн доходів за 2019 рік і 639 тис. грн доходів за 2020 рік.