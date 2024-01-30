Фінансові новини
- |
- 30.01.24
- |
- 15:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Малюська задекларував 840 тис. грн доходів за 2021 рік і 1,1 млн грн доходів за 2022 рік
13:06 30.01.2024 |
Міністр юстиції України Денис Малюська зазначив 840 тис. 011 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2021 рік і 1 млн 82 тис. 339 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2022 рік.
Зокрема, у 2021 році заробітна плата становила весь дохід Малюськи - 840 011 грн, а його дружина задекларувала 765 808 грн доходів. Також він зазначив 71,7 тис. грн і $25 тис. на банківських рахунках і 19 тис. грн готівкою, а дружина - 115,9 тис. грн і $1,9 тис. на банківських рахунках.
У 2022 році весь дохід Малюськи також становила заробітна плата - 1 082 339 грн, а його дружина задекларувала 2 645 154 грн доходів. Також він зазначив 6,8 тис. грн на банківських рахунках і 5 тис. грн готівкою, а дружина - 22,6 тис. грн і 48,8 тис. євро на банківських рахунках.
Малюська володіє квартирою (34,6 кв. м) у Києві, а також користується іншою квартирою (72,4 кв. м) у столиці. Крім того, має право користування на квартиру (249,3 кв. м) і земельну ділянку (781 кв. м) у Юрівці Київської області, а дружина орендує квартиру (108,7 кв. м) у Німеччині.
Крім того, у спільній власності з дружиною у міністра є автомобіль Mazda 5 2008 року випуску.
Згідно з декларацією, у грудні 2022 року дружина міністра стала власницею 16 акцій CGI INC (Квебек, Канада).
Як повідомлялося, Малюська задекларував 2 млн грн доходів за 2019 рік і 639 тис. грн доходів за 2020 рік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Зеленського допустили участь Росії у зустрічах щодо формули миру
|У Росії на завод «Славнефть-ЯНОС» впав невідомий безпілотник
|Перезапуск БЕБ. Кабмін хоче відкласти переатестацію працівників до кінця війни
|Зеленський під час війни скасував збір на продаж ювелірних виробів, який діяв з 1997 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Справа Львівського арсеналу. Суд відмовився заарештувати ексчиновника Міноборони Лієва
|Малюська задекларував 840 тис. грн доходів за 2021 рік і 1,1 млн грн доходів за 2022 рік
|Міністр енергетики Галущенко задекларував 2,5 млн грн доходів за 2021 рік і 1 млн грн доходів за 2022 рік
|Україна істотно поліпшила позиції щодо сприйняття корупції
|ЗСУ збили ворожий Су-34 на Луганщині - Генштаб
|ZN.UA: Зеленський таки запропонував Залужному піти у відставку
Бізнес
|Apple першою отримає чипи за 2-нм техпроцесом TSMC
|Lloyds сократит 1,6 тыс. сотрудников отделений в связи с переходом клиентов на онлайн-сервисы
|Британське агентство попереджає про загрозу «зразкових» фішингових листів від ШІ
|Технологія AMD Fluid Motion Frames обіцяє на 97% більшу частоту кадрів у 1080p з новими драйверами Radeon
|Автомобіль Apple: реліз відкладений до 2028 року, безпілотне керування значно обмежене – Марк Гурман
|Капіталізація Microsoft досягла $3 трильйонів. Це повʼязано зі штучним інтелектом
|Lamborghini ліцензувала в MIT органічний, швидкозарядний акумулятор