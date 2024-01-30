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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Міністр енергетики Галущенко задекларував 2,5 млн грн доходів за 2021 рік і 1 млн грн доходів за 2022 рік
13:03 30.01.2024 |
Міністр енергетики Герман Галущенко вказав 2 млн 504 тис. 476 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2021 рік і 1 млн 57 тис. 416 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2022 рік.
Зокрема, 2021 року заробітна плата становила 2 504 096 грн та інше (вакцинація) - 380 грн, а його дружина й діти задекларували 2 448 525 грн. Також він вказав у декларації 1,8 млн грн, $112,3 тис., EUR14 на банківських рахунках і $147 тис. готівкою, а дружина - 83,4 тис. грн, $6 тис., EUR24 на банківських рахунках і $170 тис. готівкою.
У 2022 році заробітна плата становила 1 007 096 грн і виплати в НАЕК "Енергоатом" - 50 320 грн. Також він вказав у декларації 2,8 млн грн, $63,8 тис., EUR14 на банківських рахунках і $135 тис. готівкою.
Згідно з декларацією міністр володіє будинком (319,7 кв. м) і трьома земельними ділянками (1 885, 2 112 і 927 кв. м) у Київській області, квартирою (45,5 кв. м) у Києві, а також ще 45% квартири (64,3 кв. м) у Києві.
Як повідомлялося, Галущенко задекларував 287 тис. грн доходів за 2019 рік і 5,1 млн грн доходів за 2020 рік.
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