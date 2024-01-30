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Україна та Бельгія планують спільно виробляти озброєння
09:19 30.01.2024 |
Україна та Бельгія підписали меморандум, який покликаний дати поштовх розвитку двосторонніх відносин, зокрема у сфері оборонного виробництва.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє міністерство оборони України.
Меморандум окреслює наміри запроваджувати спільні проєкти, спрямовані на зростання потенціалу та обсягів виробництва української оборонної промисловості, заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
"Це дуже важливо у контексті питання розвитку вітчизняного ОПК, створення спільних підприємств з партнерами, локалізації оборонного виробництва в Україні. Це є одним з наших пріоритетів", - сказав він.
За його словами, йдеться про плани щодо спільного виробництва певних типів та видів озброєнь, організації ремонту, підготовки спеціалістів та технічного персоналу.
Крім того, йдеться в пресрелізі, передбачається реалізація інших заходів спрямованих на розбудову в Україні сучасної оборонної індустрії.
"Україна дуже зацікавлена у створенні спільних підприємств, які будуть функціонувати за міжнародними стандартами. Впевнений у нашому подальшому плідному та взаємовигідному співробітництві", - зазначив Гаврилюк.
Раніше міністр оборони України Рустем Умєров після телефонної розмови з бельгійською колегою Людівін Дедондер повідомив, що Бельгія у цьому році виділить 611 мільйонів євро військової допомоги Україні.
Торік восени Бельгія оголосила, що відправить в Україну кілька винищувачів F-16, починаючи з 2025 року.
Нагадаємо, начальник Генштабу армії Бельгії, адмірал Мішель Гофман вважає, що європейським державам потрібно серйозно сприймати російську загрозу і бути готовими до того, що Росія у майбутньому може напасти на інших своїх сусідів.
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