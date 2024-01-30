Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна провела нові переговори з Німеччиною щодо укладання угоди про гарантії безпеки

 

Україна та Німеччина провели дводенний раунд переговорів між щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань. На них, зокрема, обговорили формулювання ключових положень документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента.

У сьогоднішній заяві зазначається, що від України переговорну команду очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Черговий раунд переговорів відбувся "на виконання домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, досягнутих під час телефонної розмови 24 січня 2024 року".

Окрім питання укладення двосторонньої угоди про безпекові зобов'язання між державами також порушувалась тема довгострокової підтримки України.

"Сторони обговорили формулювання ключових положень угоди, термінологію та юридичні формальності. Представники України та Німеччини домовилися про графік подальшої комунікації між переговорними групами на найближчий час", - йдеться в повідомленні.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, у липні минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.

Також низка держав розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. Зокрема, переговори з Німеччиною стартували 17 листопада 2023-го.

Також повідомлялося, що 24 січня президент Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з німецьким канцлером Олафом Шольцом обговорив питання підготовки угоди між Україною та ФРН про безпекові гарантії та "заходи двостороннього політичного діалогу у найближчій перспективі".
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,8862
  0,1051
 0,28
EUR
 1
 41,0042
  0,0525
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7585  0,09 0,25 38,3235  0,09 0,23
EUR 41,0219  0,10 0,24 41,8458  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8500  0,11 0,29 37,8667  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес