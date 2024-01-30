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У ЄС зробили ще один крок до використання заморожених активів РФ на користь України
23:02 29.01.2024 |
Постійні представники країн Євросоюзу на зустрічі 29 січня погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватись відсотки від оподаткованих прибутків заморожених російських активів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк; пізніше інформацію офіційно підтвердило бельгійське головування в Раді ЄС.
У бельгійському головуванні зазначили без подробиць, що посли ЄС "погодили в принципі пропозицію щодо використання надприбутків, пов'язаних зі знерухомленими активами, для підтримки відновлення України".
За словами Джозвяка, посли ЄС "дали зелене світло першому кроку" на шляху до використання заморожених активів РФ на користь України - "відкладанню коштів від заморожених російських активів на окремий рахунок".
"Тепер справа за узгодженням наступного кроку: фактичної відправки грошей в Україну", - додав він.
Раніше цього місяця міністри закордонних справ Євросоюзу досягли політичної згоди щодо плану використання росактивів на підтримку України.
Позаяк низка держав-членів ЄС проти конфіскації цих активів через юридичні труднощі, компроміс полягає в тому, що будуть оподатковуватись прибутки, які приносять ці заморожені активи, й ці кошти переказуватимуть Україні.
Тим часом у США просувають ідею саме конфіскації заморожених активів. Минулого тижня профільні комітети Сенату та Палати представників США схвалили законодавство, яке допоможе створити умови для конфіскації російських активів та передачі їх Україні для відновлення.
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