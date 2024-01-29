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АНАЛІТИКА

Нідерланди скеровують 87 млн євро на артилерійські снаряди для України

 

Очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен 29 січня за підсумками засідання у форматі "Рамштайн" оголосила про виділення 122 мільйонів євро на військову допомогу Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", сповістив нідерландський уряд.

У межах нового пакета допомоги Нідерландів більшість коштів - 87 мільйонів євро - скерують на закупівлю 155-мм артилерійських боєприпасів для України. Вони доповнять уже виділені країною 130 мільйонів євро для фонду на чолі з Німеччиною.

Ще 25 мільйонів євро передадуть Міжнародному фонду з питань України, який очолює Британія і з якого фінансується спільна закупівля військового обладнання безпосередньо у виробників - зокрема систем протиповітряної оборони, боєприпасів і запчастин.

Решту 10 мільйонів євро Нідерланди виділяють на посилення кіберзахисту в Україні в межах ІТ-коаліції, до якої приєднались після останнього засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Дуже важливо підтримувати Україну не лише в короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі. Особливо зараз важливо показати, що ми допомагаємо Україні", - прокоментувала Кайса Оллонгрен.

Нагадаємо, нідерландський уряд на 2024 рік заклав для України 2 мільярди євро військової підтримки, 295 мільйонів євро як внесок до Європейського фонду миру, 89 мільйонів євро на правосуддя й три мільйони євро на невійськову кіберпідтримку.

Перший транш у межах пакета в розмірі 102 мільйони євро Нідерланди виділили ще в грудні.
 

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