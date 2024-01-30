Фінансові новини
- |
- 30.01.24
- |
- 00:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угорщина не має наміру й надалі постачати Україні зброю, але надаватиме гуманітарну допомогу - Сіярто
20:02 29.01.2024 |
Угорщина не має наміру й надалі постачати Україні зброю, але допомагатиме в гуманітарній сфері, заявив глава угорського МЗС Петер Сіярто.
"Я змушений вам сказати, що в майбутньому ми не будемо постачати зброю, як не постачали до цього часу", - заявив Сіярто, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".
Водночас він наголосив, що Угорщина ніколи не відмовляла громадянам України, коли її просили про допомогу, зокрема тимчасово переміщеним у зв'язку з війною особам.
"І після цього теж не будемо (відмовляти в допомозі - ІФ-У). Кожному громадянину України, який потрапив у біду, Угорщина готова допомагати, як і досі це робила. Тобто гуманітарний напрям ми продовжуємо. Ми сподіватимемося, що це триватиме довго", - сказав глава угорського МЗС.
Сіярто також у відповіді на запитання агентства заявив, що на зустрічі з главою українського МЗС Дмитром Кулебою та главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком в Ужгороді не обговорював питання щодо співпраці з Україною за угодою у сфері безпеки за прикладом інших європейських країн.
Відео на тему:
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Росії на завод «Славнефть-ЯНОС» впав невідомий безпілотник
|Перезапуск БЕБ. Кабмін хоче відкласти переатестацію працівників до кінця війни
|Зеленський під час війни скасував збір на продаж ювелірних виробів, який діяв з 1997 року
|ЗМІ: Греція після прохання США готується передати Україні пакет озброєнь
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|У Зеленського допустили участь Росії у зустрічах щодо формули миру
|Україна провела нові переговори з Німеччиною щодо укладання угоди про гарантії безпеки
|У ЄС зробили ще один крок до використання заморожених активів РФ на користь України
|Заходу знадобиться два роки, щоб зробити достатню кількість боєприпасів для України, - FT
|Нідерланди скеровують 87 млн євро на артилерійські снаряди для України
|Угорщина не має наміру й надалі постачати Україні зброю, але надаватиме гуманітарну допомогу - Сіярто
|Питання підтримки Угорщиною надання Україні допомоги ЄС обговорюватимуть у Брюсселі - Сіярто
Бізнес
|Капіталізація Microsoft досягла $3 трильйонів. Це повʼязано зі штучним інтелектом
|Lamborghini ліцензувала в MIT органічний, швидкозарядний акумулятор
|Сем Альтман намагається залучити мільярди доларів для створення глобальної мережі фабрик із виробництва чипів ШІ
|Уперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі
|Більшість роботодавців змінять програми відпусток у найближчі два роки - дослідження WTW
|Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення
|Британська фірма доставки "звільнила" ШІ після того, як чат-бот образив свою ж компанію