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Питання підтримки Угорщиною надання Україні допомоги ЄС обговорюватимуть у Брюсселі - Сіярто
19:59 29.01.2024 |
Питання підтримки Угорщиною надання ЄС допомоги Україні в розмірі EUR50 млрд не обговорювали на зустрічі міністрів закордонних справ двох країн і глави Офісу президента Андрія Єрмака в Ужгороді, сказав на брифінгу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
"Що стосується 50-мільярдної підтримки, це не двостороннє питання. Тому ми будемо обговорювати це в Брюсселі", - сказав Сіярто.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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