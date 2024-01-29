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АНАЛІТИКА

Питання підтримки Угорщиною надання Україні допомоги ЄС обговорюватимуть у Брюсселі - Сіярто

 

Питання підтримки Угорщиною надання ЄС допомоги Україні в розмірі EUR50 млрд не обговорювали на зустрічі міністрів закордонних справ двох країн і глави Офісу президента Андрія Єрмака в Ужгороді, сказав на брифінгу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Що стосується 50-мільярдної підтримки, це не двостороннє питання. Тому ми будемо обговорювати це в Брюсселі", - сказав Сіярто.

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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Угорщина
 

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