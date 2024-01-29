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У Хорошковського відібрали 65 га лісу на березі Дніпра
12:35 29.01.2024 |
Черкаська обласна прокуратура через суд витребувала 65 га лісового масиву з незаконного володіння колишнього високопосадовця Валерія Хорошковського, який до Революції Гідності працював головою СБУ та першим віцепрем'єр-міністром України. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
Йдеться про 40 земельних ділянок у Канівському районі, загальна вартість яких становить понад 1,5 мільярда гривень.
За інформацією правоохоронних органів, прокурори встановили факт привласнення земель лісового фонду. Вони виділялися ряду осіб, а у 2005 році потрапили у власність родини топчиновника. Відтак перейшли з державної у приватну власність.
Спір двічі розглядав Верховний суд. Відповідачі змінювали кадастрові номери та конфігурацію ділянок. Оскаржували судові рішення і затягували судовий розгляд. Наприкінці 2022 року за результатами розгляду нової справи Канівський міськрайонний суд Черкаської області задовольнив позов прокуратури. Однак це рішення відповідачі знову оскаржили.
Під час перегляду справи апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін. Наразі воно набрало законної сили, уточнили в Офісі генпрокурора.
Наступним кроком прокуратури стане виконання судового рішення - набуття земель у державну власність в особі Черкаської обласної державної адміністрації.
В Офісі генерального прокурора не називали особу ексчиновника. Втім, оприлюднене фото та колишні посади свідчать, що йдеться саме про Хорошковського.
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