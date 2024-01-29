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АНАЛІТИКА

Німецька Quantum-Systems дарує Україні 100 дронів Trinity різних модифікацій

Німецька Quantum-Systems дарує Україні 100 дронів Trinity різних модифікацій

 

Німецька компанія-виробник безпілотних літальних апаратів Quantum-Systems почала поставку Україні 100 дронів Trinity різних моделей, повідомляють на сайті німецької допомоги Україні Germany Aid Ukraine в неділю.

"Про постачання дронів було оголошено у вересні 2023 року під час зустрічі генерального директора Quantum-Systems Флоріана Зайбеля та мера Києва Віталія Кличка на саміті Інституту Штерна Стюарта. Компанія, яка особливо активно бере участь в оборонній кампанії України, фактично дарує ці дрони. Quantum-Systems також постачає в Україну сотні БПЛА Vector за дорученням уряду Німеччини", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, українські оператори завершили навчання на операторів "Трініті" і на тренерів операторів, і тепер не залежатимуть від закордонного навчання, а перше постачання дронів відбудеться в січні. Як і де будуть розгорнуті 100 дронів "Трініті", ухвалюватиме рішення міська адміністрація Києва.

У повідомленні наводяться характеристики картографічної модифікації дрона Trimity Pro і зазначається, що вони підходять для оцінки військових руйнувань. "Це означає, що їх використовують для точного картування шкоди інфраструктурі, будівлям, дорогам або мостам, наприклад, після російських атак... Однак є й шанс, що "Трініті" побачать на полі бою. Як уже йшлося, німецька компанія постачає в Україну суміш усіх моделей Trinity", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, модель Trinity Tactical можна використовувати, наприклад, для забезпечення спецпризначенців, які діють на території противника або в ізольованих районах, передаючи зображення в реальному часі.

"Загалом за один політ один дрон може покрити територію в 700 га або лінійний коридор довжиною 90 км. Незалежно від того, де і як українці потім розгорнуть безпілотники, ми можемо бути впевнені, що вони добре слугуватимуть як на полі бою, так і в містах, а також активно підтримають боротьбу з російськими окупантами або цивільну відбудову", - повідомляється на сайті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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