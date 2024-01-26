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Кулеба: Україна й Данія проведуть форум оборонних індустрій, обговорять виробництво БПЛА
17:52 26.01.2024 |
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен під час візиту до Миколаєва 26 січня обговорив із українським колегою Дмитром Кулебою проведення двостороннього форуму оборонних індустрій.
Про це Кулеба заявив на спільній пресконференції з данським колегою, повідомляє "Європейська правда".
Голова МЗС сказав, що під час обговорення з Расмуссеном приділив увагу співробітництву в оборонній сфері та звернув увагу, що Данія має серйозний потенціал у виробництві дронів.
"Тому ми домовились, що Міністерство закордонних справ спільно з Міноборони та залученням Міністерства стратегічних галузей промисловості організує українсько-данський Форум оборонних індустрій. Зробимо особливий фокус на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів", - додав він.
Раніше цього тижня стало відомо, що Данія надасть допомогу обсягом понад 12 мільйонів євро для розвитку кіберстійкості систем Збройних сил України і Міноборони України.
Нагадаємо, голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен приїхав в Україну й посеред ночі спускався в укриття через повітряну тривогу.
У Миколаєві він оголосив про відкриття данського консульства в цьому місті.
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