Одразу 17 депутатів від «Слуги народу» хочуть скласти мандати, – Арахамія

17 депутатів від правлячої фракції "Слуга народу" написали заяви про складання повноважень, але Верховна Рада їх не розглядатиме.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів під час дискусії "2024: сценарії для країни", передає LB.ua.

На його думку, країні загрожує парламентська криза через депутатів, які хочуть припинити працювати.

"З парламентом узагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 заяв на складання мандата. Тобто в нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами - буде 400 людей. 226 (мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення, - ред.) з 400 дуже важко збирати, чесно кажучи", - сказав Арахамія.

Він додав, що в інших фракціях є люди, які хочуть піти.

"Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, через які ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним", - пояснив голова "Слуги народу".

Як повідомлялося, у грудні минулого року Верховна Рада підтримала заяви про складання повноважень депутатів Максима Єфімова (група "Відновлення"), Дмитра Шпенова (позафракційний) та Віталія Данілова ("Батьківщина").

Оскільки Єфімов та Шпенов обиралися від мажоритарних округів, їх місця залишатимуться вільними до завершення війни.