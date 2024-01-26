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Українці у 2023 році підтримали 1,2 тис. петицій до Зеленського - рух «Чесно»
12:16 26.01.2024 |
Громадяни України підтримали минулого 2023 року 1196 петицій до президента України Володимира Зеленського, тоді як 2022 року таких було лише 105, а 2021 року підтримку громадян і відповідь президента отримали лише 19 петицій.
Як повідомляється на сайті руху "Чесно", йдеться про петиції до глави держави, які набрали необхідні 25 тисяч голосів громадян. При цьому загальна кількість зареєстрованих петицій у 2023 році стала найменшою за всі роки, зазначається в повідомленні.
"Найбільшу підтримку на сайті президента України отримало звернення з вимогою відкрити реєстр е-декларацій публічних службовців. Петиція від бійця батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Олександра Ябчанки набрала понад 83 тисячі голосів", - наголошується в повідомленні.
Водночас у "Чесно" зазначають, що без відповіді наразі перебувають 1046 петицій за 2023 рік, чотири петиції очікують на відповідь із 2022 року, одна на розгляді з 2019 року.
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