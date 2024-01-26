Свириденко задекларувала 742 тис. грн доходів за 2021 рік і 975 тис. грн доходів за 2022 рік

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила 741 тис. 625 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2021 рік і 975 тис. 48 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2022 рік.

Зокрема 2021 року заробітна плата становила 607 541 грн, виплати від НАК "Нафтогаз" - 128 049 грн, виплати від Державного центру зайнятості - 6 тис. грн, банківські відсотки - 35 грн, а її чоловік задекларував 1 656 838 грн доходів. Також вона задекларувала 123 тис. грн на банківських рахунках, чоловік - 11,6 тис. грн і $1 тис. гарантованої суми, внесеної за договором оренди.

У 2022 році заробітна плата становила 893 247 грн, подарунки - 1 756 грн, дохід від надання майна в оренду - 80 тис. грн, банківські відсотки - 45 грн. Також вона зазначила 267 тис. грн на банківських рахунках.

Свириденко володіє квартирою (33,5 кв. м) у Києві, квартирою (74,3 кв. м) у Чернігові та ще 25% квартири (87,5 кв. м) у Чернігові, земельною ділянкою (1 496 кв. м) у Чернігівській області, а також орендує квартиру (119,8 кв. м) і машиномісце (23 кв. м) у Києві.

Крім того, вона користується за дорученням автомобілем BMW X3 2016 року випуску.

Як повідомлялося, Свириденко задекларував 704 тис. грн доходів за 2019 рік і 826 тис. грн доходів за 2020 рік.