Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єрмак зустрівся з експослом США Тейлором

 

Глава офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч з експослом Сполучених Штатів Америки в Україні, віцепрезидентом з питань Європи та Росії в Інституті миру Вільямом Тейлором, повідомляє офіс президента в четвер.

Андрій Єрмак подякував Вільяму Тейлору за підтримку України, як у публічних виступах, так і в його діяльності в Інституті миру.

Стаття на тему:

13.11.19 Пацанская дипломатия. Почему Ермак не услышал Тейлора и что за это будет Украине
Помощник президента Украины по сути обвинил во лжи дипломата США, давшего показания под присягой. Тем самым «друзья» Украины из обеих партий получили очередной сигнал о ненадежности киевских партнеров.

Очільник офісу президента поінформував співрозмовника про нещодавні ракетні удари Росії по українських містах, про перебіг бойових дій на фронті, а також про необхідну нашій країні допомогу від держав-партнерів.

"Не дивлячись на всі виклики, українці й надалі демонструють стійкість і продовжують боротьбу з агресором", - підкреслив Єрмак.

Андрій Єрмак детально поінформував Вільяма Тейлора про зусилля, яких Україна докладає для імплементації Формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

Вільям Тейлор поділився своїм баченням української Формули миру та запропонував низку цікавих рішень щодо її реалізації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5825
  0,0573
 0,15
EUR
 1
 40,9161
  0,0324
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6635  0,10 0,26 38,2365  0,05 0,12
EUR 40,9231  0,03 0,07 41,7569  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7400  0,23 0,60 37,7600  0,23 0,61
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес