Світовий лідер зварювального обладнання потрапив до списку спонсорів війни

Національне агентство із питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американо-шведську промислову компанію Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Світовий лідер у сфері виробництва зварювального обладнання принципово залишається в Росії, утримує там заводи та постачає свої товари через систему державних закупівель російському Газпрому, зазначають в агентстві.

Компанія працює у Росії понад 20 років і створила там понад 6000 робочих місць. ESAB має понад 150 дистриб'юторів, представлених у всіх федеральних округах Росії, два заводи та технологічний центр.

У рамках російської програми імпортозаміщення на заводах компанії виробляють російські та фірмові зварювальні матеріали ESAB, а також електроди, дроти та флюси. Так компанія допомагає державі-терористу справлятися з наслідками накладених санкцій, а також забезпечує технологічні можливості РФ.

У червні 2022 року компанія офіційно оголосила про продовження роботи у Росії. У 2023 році компанія також продовжувала представляти та анонсувати нове високотехнологічне зварювальне обладнання власного виробництва у Росії.

ESAB здійснює свою діяльність у Росії через ТОВ "Есаб".

З 24 лютого 2022 року до жовтня 2023 року компанія імпортувала до Росії товарів більш ніж на $60 млн.

На внутрішньому ринку Росії у 2023 році продукція під брендом ESAB продовжує поставлятися через систему державних закупівель підприємствам паливно-енергетичного комплексу: Газпром Метанол, Газпром Трансгаз Грозний та іншим.

Спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було.