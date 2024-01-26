Фінансові новини
- |
- 26.01.24
- |
- 01:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Світовий лідер зварювального обладнання потрапив до списку спонсорів війни
23:28 25.01.2024 |
Національне агентство із питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американо-шведську промислову компанію Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Світовий лідер у сфері виробництва зварювального обладнання принципово залишається в Росії, утримує там заводи та постачає свої товари через систему державних закупівель російському Газпрому, зазначають в агентстві.
Компанія працює у Росії понад 20 років і створила там понад 6000 робочих місць. ESAB має понад 150 дистриб'юторів, представлених у всіх федеральних округах Росії, два заводи та технологічний центр.
У рамках російської програми імпортозаміщення на заводах компанії виробляють російські та фірмові зварювальні матеріали ESAB, а також електроди, дроти та флюси. Так компанія допомагає державі-терористу справлятися з наслідками накладених санкцій, а також забезпечує технологічні можливості РФ.
У червні 2022 року компанія офіційно оголосила про продовження роботи у Росії. У 2023 році компанія також продовжувала представляти та анонсувати нове високотехнологічне зварювальне обладнання власного виробництва у Росії.
ESAB здійснює свою діяльність у Росії через ТОВ "Есаб".
З 24 лютого 2022 року до жовтня 2023 року компанія імпортувала до Росії товарів більш ніж на $60 млн.
На внутрішньому ринку Росії у 2023 році продукція під брендом ESAB продовжує поставлятися через систему державних закупівель підприємствам паливно-енергетичного комплексу: Газпром Метанол, Газпром Трансгаз Грозний та іншим.
Спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ зберіг облікову ставку 15% і очікує її незначного зниження з II пів.-2024
|ЄС починає «скринінг України» перед стартом переговорів про вступ
|ПАРЄ ухвалила рішення щодо українських дітей у РФ та в Європі
|Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакували безпілотники СБУ - джерело
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Франція передала Україні додатково дві реактивні системи залпового вогню LRU
|Світовий лідер зварювального обладнання потрапив до списку спонсорів війни
|Найбільший опір конфіскації російських активів чинить Німеччина - Аслунд
|Хорватія ухвалила рішення про передачу Україні арештованої яхти Медведчука
|Глава Міноборони Німеччини не чув про ідею Британії обміняти Taurus на Storm Shadow
|Сенат Італії схвалив надання військової допомоги Україні в 2024 році
Бізнес
|Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення
|Британська фірма доставки "звільнила" ШІ після того, як чат-бот образив свою ж компанію
|Meta інвестує мільярди доларів у відеокарти NVIDIA для розробки спільного ШІ
|ЄС таки «дотиснув» Apple — компанія відкриє доступ до NFC-платежів на iPhone стороннім постачальникам
|Японія здійснила успішну посадку космічного модуля SLIM на поверхню Місяця
|Команда з Кореї розробила ШІ для управління промисловими роботами
|На форумі в Давосі тема штучного інтелекту перевершила криптовалюти