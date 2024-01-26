Найбільший опір конфіскації російських активів чинить Німеччина - Аслунд

У "Групі семи" (G7) зростає підтримка конфіскації заморожених резервів російського центробанку на кориcть України, але найбільший опір цій ідеї наразі необґрунтовано чинить Німеччина.

Як передає Укрінформу, таку думку висловив шведсько-американський економіст та дипломат Андерс Аслунд під час виступу на заході AIES у Відні.

"Тепер дві третини цих грошей (близько 300 млрд доларів резервів Центробанку РФ, які заморозили країни Заходу - ред.) є в системі Euroclear в Бельгії. І дедалі сильніше лунають голоси з вимогою конфіскувати ці гроші. І я повністю це підтримую", - зазначив Аслунд.

На його погляд, схоже, що президент США Джозеф Байден почав підтримувати цю ідею конфіскації заморожених резервів Центробанку Росії та просуватиме її на зустрічі G7 у лютому. Активно підтримують цей крок і новий глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон та віцепрем'єр-міністр, міністр фінансів Канади Христя Фріланд. Крім того, загалом підтримка є і з боку Японії, також "схиляються до цього" Франція та Італія.

Як уважає економіст, сильно протидіє конфіскації російських резервів офіційний Берлін: "Але найбільший опір чинить Німеччина, що, на мою думку, не має жодних вагомих підстав. Я думаю, що це - просто брак мислення. Отже, потрібно переконати саме Німеччину. Це дуже важливо".

Аслунд додав, що конфіскацію цих російських коштів потрібно провести "належно", і це можна зробити "досить легко".

"Звичайно, гроші мають бути взяті належно. І це досить легко, тому що це - готівка. Це - не палаци, які треба продавати на виконавчому аукціоні за пів ціни. Це - реальні гроші, які сконцентровані й доступні. І відомо, де вони є. Ніяких проблем з правами приватної власності, тому що це - державна власність. Суверенітет вже порушений, оскільки гроші заморожені з кінця лютого 2022 року", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів швидше створити правову базу для використання на підтримку України заморожених російських активів.