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Глава Міноборони Німеччини не чув про ідею Британії обміняти Taurus на Storm Shadow
17:09 25.01.2024 |
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що йому нічого не відомо про пропозицію Британії провести обмін ракетами для передачі Києву Storm Shadow.
Про це Пісторіус розповів в інтерв'ю Bild, пише "Європейська правда".
У відповідь на повідомлення ЗМІ про відповідну пропозицію від британського уряду Пісторіус сказав: "Я нічого не знаю про цю пропозицію. Якщо про це і ведуться переговори, то не в моєму офісі".
За його словами, якщо такі переговори будуть з канцелярією, то вони мають визначити, чи є ця ідея життєздатною, чи ні.
Пісторіус наголосив, що німецький уряд не виключає можливість поставок Taurus Україні, але наразі новин з цього приводу немає.
Міністр сказав, що частина деталей стосовно його позиції щодо постачання Taurus є таємницею та не обговорюється публічно, "оскільки йдеться також про інтереси безпеки Федеративної Республіки Німеччина і НАТО".
Пісторіус також відкинув ідею про те, що нібито погрози з боку Владіміра Путіна стали причиною непостачання ракет Taurus Україні.
"Я нічого не знаю про погрози з боку Путіна. Якщо чесно, вони б мене теж не особливо налякали, тому що він постійно погрожує", - сказав глава Міноборони Німеччини.
Німецька газета Handelsblatt раніше повідомила, що Велика Британія запропонувала поставити Україні більше своїх крилатих ракет Storm Shadow в обмін на Taurus від Німеччини.
Згідно з ідеєю, Британія чи Франція могли б отримати Taurus зі складів Збройних сил Німеччини. Натомість Париж та Лондон могли б передати до України більше своїх крилатих ракет, які вони вже постачають.
Видання Spiegel з посиланням на джерела повідомило, що Німеччина розглядає свою участь у постачанні крилатих ракет в Україну, якщо відбудеться обмін ракетами із союзниками по НАТО.
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