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Новий голова ОБСЄ анонсував візит в Україну
16:36 25.01.2024 |
Новий голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Мальти Ян Борг наступного тижня відвідає Україну.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Times of Malta.
"Наступного тижня я відвідаю Київ, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - сказав Борг.
За його словами, головування Мальти продовжуватиме вимагати повного, безумовного та негайного виведення російських військ з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
"Я ще раз заявляю про своє найрішучіше засудження посилених атак (Росії на Україну), які ми спостерігали протягом останніх тижнів", - зазначив він.
У присутності російських та українських дипломатів Борг наголосив, що пріоритетом Мальти в ОБСЄ є "беззаперечне зобов'язання зберігати незаконну загарбницьку війну РФ проти України на першому місці в порядку денному ОБСЄ".
"Зробімо все можливе, щоб розірвати ланцюг безперервного насильства, болю й страждань, які ми спостерігаємо не тільки в цій війні, але і в конфліктах по всьому світу. Зупинімо всі навмисні руйнування життєво важливої інфраструктури та смерті цивільного населення. Зупинімо нормалізацію цієї бездушної байдужості до людського життя", - резюмував Борг.
Нагадаємо, Мальта з 1 січня 2024 року почала річне головування в Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) після того, як Росія місяцями блокувала функціонування організації та схвалення головування Естонії.
Минулого місяця Мальта з Фінляндією, яка має головувати в ОБСЄ у 2025 році, зобов'язалися підтримувати Україну, поки триває війна Росії, і після війни, коли держава заглибиться у процес відновлення.
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