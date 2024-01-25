Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До Коаліції дронів приєдналися Швеція та Велика Британія - Міноборони України

 

Швеція і Велика Британія повідомили, що приєднуються до нещодавно створеної Коаліції дронів, тепер у коаліції чотири країни-учасниці, повідомляє Міністерство оборони України.

"Зокрема, Міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив про це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня. Також про намір приєднатися до коаліції - і стати її співлідером разом з Латвією - оголосила Велика Британія", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Коаліцію дронів і РЕБ створили Україна і Латвія. Рішення про це було ухвалено під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва.

"Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів. Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю", - наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5825
  0,0573
 0,15
EUR
 1
 40,9161
  0,0324
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5667  0,06 0,15 38,1896  0,07 0,19
EUR 40,9513  0,11 0,26 41,7700  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5150  0,03 0,08 37,5300  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес