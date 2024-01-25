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До Коаліції дронів приєдналися Швеція та Велика Британія - Міноборони України
15:59 25.01.2024 |
Швеція і Велика Британія повідомили, що приєднуються до нещодавно створеної Коаліції дронів, тепер у коаліції чотири країни-учасниці, повідомляє Міністерство оборони України.
"Зокрема, Міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив про це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня. Також про намір приєднатися до коаліції - і стати її співлідером разом з Латвією - оголосила Велика Британія", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.
Коаліцію дронів і РЕБ створили Україна і Латвія. Рішення про це було ухвалено під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва.
"Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів. Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю", - наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.
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