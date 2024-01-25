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У Сенаті США кажуть, що кожен день «на крок ближче» до ухвалення фінансування для України
09:07 25.01.2024 |
Американські законодавці продовжують дискусії щодо ухвалення проєкту для фінансування допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні США.
Про це повідомляє "Голос Америки", пише "Європейська правда".
Зокрема, лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер сказав, що сенатори з обох партій зараз "наполегливо працюють над затвердженням ще одного раунду допомоги Україні шляхом фіналізації нашого додаткового пакета національної безпеки".
"З кожним днем ми стаємо ближчими, іще є проблеми, які потрібно вирішити. Але одне можна сказати напевно: ми продовжимо це робити", - зазначив він.
Сенатор нагадав, що останній пакет оборонної допомоги Україні на 250 мільйонів доларів був оголошений майже місяць тому, й відтоді уряд США через брак ухваленого у Конгресі фінансування не міг нічого надіслати Києву.
"Ми зобов'язані допомагати нашим друзям, які борються за своє виживання. Треба завершити роботу над доповненням. Ми ще не досягли цього, але будемо працювати далі", - підкреслив Шумер.
Тим часом у своєму виступі лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл розкритикував президента Джо Байдена "за те, що він не зробив більше, щоб дати нашим друзям вирішальну перевагу проти агресії Путіна, і за те, що він не інвестував більш серйозно у відновлення військової сили Америки".
"Але я ніколи не впадав в оману щодо того, чому Америка підтримувала боротьбу України. Тут ніколи не йшлося про благодійність. Це в прямих інтересах Сполучених Штатів, щоб авторитаристи не відчували себе в праві переписувати кордони силою. У наших інтересах допомогти зменшити рівень армії великого супротивника, не жертвуючи для цього життями американців", сказав Макконнелл.
За його словами, Сенат "дуже скоро матиме шанс відновити наш суверенітет на південному кордоні", інвестувати в стратегічну конкуренцію з Китаєм, а також "відновити нашу довіру в очах союзників і супротивників".
Республіканці в Сенаті обумовили схвалення будь-яких додаткових грошей для України одночасним посиленням імміграційних правил, спрямованих на зменшення нелегальних перетинів південного кордону США і депортацію тих, хто вже перебуває в країні.
Навіть якщо домовленість досягнуть в Сенаті, її може не підтримати Палата представників, де республіканці контролюють більшість. Переговори щодо цих законопроєктів тривають з жовтня минулого року.
Раніше в США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.
За даними ЗМІ, ключові помічники американського президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі.
Нагадаємо, у проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума - на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.
У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.
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