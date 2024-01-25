Берлін і Київ близькі до узгодження безпекових гарантій - Шольц

Німеччина та Україна близькі до узгодження безпекових гарантій.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній пресконференції зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо у середу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Шольц підтвердив, що перебуває в інтенсивному обміні думками з Президентом України Володимиром Зеленським, телефонував йому сьогодні, ближчим часом відбудеться ще одна розмова. Під час сьогоднішньої розмови велику роль відігравало питання «безпекового партнерства», інтенсивна підготовка якого ведеться обома державами.

«Я виходжу з того, що ми невдовзі це фіналізуємо...У мене є відчуття, що ми перебуваємо на порозі завершальних переговорів», - сказав канцлер.

Подробиці він пообіцяв оголосити тоді, коли документ буде готовий і підписаний.

Від імені ФРН її канцлер запевнив, що Берлін підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, адже ця війна загрожує самому існуванню суверенної держави Україна, про що свідчать відверті імперіалістичні висловлювання російського президента Путіна.

Канцлер не погодився з тим, що причиною триваючої війни є відсутність ініціатив і переговорів між Києвом і Москвою. Він нагадав, що до 24 лютого 2022 року відбулось понад 200 зустрічей лише у рамках Мінських угод і у «нормандському форматі». Це не зупинило Росію від нападу на всю Україну, нагадав Шольц.

«Жодна країна не хоче миру так, як Україна. Але після двох років війни ми повинні визнати, що легкого рішення (її завершення) не видно», - сказав політик.

Німеччина, нагадав він, передбачила в бюджеті на цей рік понад 7 млрд євро лише не військову підтримку. І очікує, що інші країни ЄС збільшать свою допомогу.

Глава уряду ФРН сподівається, що саміт ЄС 1 лютого продемонструє рішучість стояти на боці України.

«Нашим спільним сигналом Росії має стати те, що ми будемо підтримувати Україну, яка бореться за своє виживання та свій суверенітет, стільки, скільки потрібно», - заявив канцлер.

Шольц назвав російську війну проти України «основним політико-безпековим викликом для Європи».

Це, які і всі інші виклики Європа може подолати лише разом, додав він.

«Ніколи не було таким важливим, щоб партнери в рамках ЄС і НАТО тісно координувалися», - сказав Шольц.

Протягом вечері, яка відбулася після брифінгу, двоє керівників урядів обговорили, зокрема, теми, які підніматимуться на Єврораді 1 лютого, насамперед виділення Україні 50 млрд євро. Шольц висловив надію, що рішення буде схвалено всіма 27 країнами.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський обговорив із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом питання забезпечення макрофінансової допомоги Українській державі з боку Європейського Союзу.