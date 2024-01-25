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У російському полоні перебуває понад вісім тисяч українців
23:37 24.01.2024 |
Станом на 24 січня у російському полоні перебувають понад вісім тисяч - цивільних і військових. Як передає "Інтерфакс Україна", про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк під час засідання Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України.
"Наразі виконано 49 обмінів і повернуто додому 2828 осіб, із них 2681 військовий і 147 цивільних. У полоні на сьогодні перебувають понад 8 тисяч осіб, із них понад 1600 цивільних. Але десятки тисяч людей, і цивільних, і військовополонених, перебувають у статусі зниклих безвісти", - сказав він.
За словами Таранюка, з понад восьми тисяч осіб, які перебувають у полоні, підтверджених Росією через Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - лише понад половина. Дані про інших полонених отримали іншими способами, зокрема від звільнених полонених.
Нагадаємо, що 3 січня 2024 року Україна і Росія провели перший за приблизно п'ять місяців обмін полоненими, який став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ. З полону звільнено 230 українців та українок.
На 24 січня був запланований черговий обмін. Російська сторона стверджує, що у небі над Бєлгородською областю збили літак Іл-76 з 65 українськими військовополоненими, яких везли на обмін. Українська розвідка не має достовірної інформації про людей на борту, але підтвердила, що обмін не відбувся.
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