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Шмигаль: Є домовленість зі Словаччиною про постачання броньованих екскаваторів і машин для розмінування
17:30 24.01.2024 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про домовленість з урядом Словаччини щодо співпраці в постачанні броньованих екскаваторів і машини для розмінування.
"З прем'єром Фіцо ми дійшли згоди, що співпрацюватимемо в питанні постачань інженерної техніки з боку Словацької Республіки, з боку словацьких компаній", - сказав Шмигаль на брифінгу з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в середу в Ужгороді.
За його словами, постачання можуть включати броньовані екскаватори, машини для розмінування на базі танка Т-72.
Він також повідомив, що Словаччина вже ухвалила рішення про постачання двох машин для розмінування "Божена-4".
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