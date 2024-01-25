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АНАЛІТИКА

Німеччина може передати Україні гелікоптери вже у квітні

 

Обіцяні Німеччиною гелікоптери Sea King можуть прибути в Україну вже в квітні цього року.

Про це сказав на брифінгу в середу речник Міноборони ФРН Арно Коллац, передає кореспондент Укрінформу.

«Що стосується Sea King, то можу підтвердити, що ми домовилися з Україною передати 6 гелікоптерів типу Sea King. Це буде можливо орієнтовно з квітня», - сказав речник.

Він запевнив, що це не знизить боєздатність Бундесверу, який планує поступово замістити цей тип гвинтокрилів іншим - Sea Lion. Тим часом українська сторона в ході консультацій проявила зацікавленість саме моделлю Sea King. Окрім власне машин будуть передані запчастини та інше, а також здійснено навчання.

Як повідомлялось, напередодні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус за результатами 18-го засідання Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») анонсував плани надати Україні шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 з комплектуючими та запчастинами.

«Sea King - це перевірений і потужний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це стане першою німецькою поставкою такого типу», - зазначив Пісторіус.
 

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