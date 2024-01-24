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Іспанія візьме участь у кількох коаліціях у рамках "Рамштайн" для підтримки України
17:11 24.01.2024 |
Іспанія в рамках формату "Рамштайн" візьме участь у коаліції з морської безпеки, артилерії, наземної ППО і розмінування, повідомляє іспанське Міноборони.
"Іспанія планує зробити свій внесок у коаліцію морської безпеки, артилерії, наземної протиповітряної оборони, інформаційних технологій і коаліції з розмінування", - зазначено в повідомленні міністерства після участі міністра оборони Маргарити Роблес у засіданні Контактної групи з питань оборони України в режимі відеоконференції.
Роблес підтвердила намір Іспанії й надалі активно допомагати у сфері навчання, зазначивши, що в Іспанії пройшли навчання вже понад 3500 українських військових. У відомстві оголосили про нові спеціалізовані навчальні модулі з зенітних систем Patriot, NASAMS і Hawk, а також із підводного розмінування.
У рамках підтримки, наданої Україні Іспанією в гуманітарній сфері, міністр підтвердила, що успішно ініційовано програму з розміщення 400 родичів загиблих українських воїнів у військових резиденціях, де вони зможуть кілька днів відпочити.
Роблес також заявила про тверду прихильність Іспанії підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".
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