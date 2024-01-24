Іспанія в рамках формату "Рамштайн" візьме участь у коаліції з морської безпеки, артилерії, наземної ППО і розмінування, повідомляє іспанське Міноборони.

"Іспанія планує зробити свій внесок у коаліцію морської безпеки, артилерії, наземної протиповітряної оборони, інформаційних технологій і коаліції з розмінування", - зазначено в повідомленні міністерства після участі міністра оборони Маргарити Роблес у засіданні Контактної групи з питань оборони України в режимі відеоконференції.

Роблес підтвердила намір Іспанії й надалі активно допомагати у сфері навчання, зазначивши, що в Іспанії пройшли навчання вже понад 3500 українських військових. У відомстві оголосили про нові спеціалізовані навчальні модулі з зенітних систем Patriot, NASAMS і Hawk, а також із підводного розмінування.

У рамках підтримки, наданої Україні Іспанією в гуманітарній сфері, міністр підтвердила, що успішно ініційовано програму з розміщення 400 родичів загиблих українських воїнів у військових резиденціях, де вони зможуть кілька днів відпочити.

Роблес також заявила про тверду прихильність Іспанії підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".