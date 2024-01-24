Фінансові новини
- |
- 24.01.24
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Данія в рамках «ІТ-коаліції» надає 12 млн євро на розвиток кіберзахисту в ЗСУ та Міноборони
11:49 24.01.2024 |
Данія анонсувала допомогу обсягом понад 12 млн євро для розвитку кіберстійкості систем Збройних сил України і Міноборони України.
Про це оголосили у Міністерстві оборони Данії, пише "Європейська правда".
У рамках нової зустрічі формату "Рамштайн" 23 січня Данія та інші країни-учасниці ІТ-коаліції підписали домовленість про співпрацю, де визначено внески країн.
"Данія надає 91 млн данських крон для пріоритетних проєктів з кібербезпеки у рамках ІТ-коаліції, що має посприяти загальному зміцненню кіберзахисту у Збройних силах України", - зазначають в оголошенні, зауваживши, що атаки у кіберпросторі стали постійною складовою війни Росії проти України.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що Данія і раніше виділяла допомогу для підвищення захисту найважливішої ІТ-інфраструктури.
"Логічно, що ми надаємо підтримку Україні у тій сфері, де вже були активними", - зазначив він.
Раніше у січні Данія анонсувала допомогу у розмірі 21 млн доларів для відбудови Миколаєва.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Лещенко проти біженців: Чи допоможе Європа Банковій повертати українців додому
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: Фіцо пообіцяв не блокувати продаж зброї Україні й підтримати 50 млрд євро
|НАБУ довелося достроково завершити слідство у справі Микитася про арсенали
|США мають намір виділити майже 12 млрд доларів Україні
|Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Лещенко проти біженців: Чи допоможе Європа Банковій повертати українців додому
|Шмигаль: Фіцо пообіцяв не блокувати продаж зброї Україні й підтримати 50 млрд євро
|НАБУ довелося достроково завершити слідство у справі Микитася про арсенали
|Данія в рамках «ІТ-коаліції» надає 12 млн євро на розвиток кіберзахисту в ЗСУ та Міноборони
|Правоохоронні органи обмежать перевірки бізнесу - Свириденко
|Бельгія надасть Україні військову допомогу з російських активів
Бізнес
|Японія здійснила успішну посадку космічного модуля SLIM на поверхню Місяця
|Команда з Кореї розробила ШІ для управління промисловими роботами
|На форумі в Давосі тема штучного інтелекту перевершила криптовалюти
|Суд не задовільнив клопотання Apple — Watch Series 9 й Ultra 2 тепер продаватимуться з вимкненим моніторингом кисню в крові
|Авіарегулятор США завершив перевірку перших 40 літаків Boeing 737 MAX 9
|Adobe Premiere Pro отримав нові функції редагування звуку на базі ШІ
|Google написала «Конституцію робота». Вона обіцяє, що АІ-дроїди не вбиватимуть людей