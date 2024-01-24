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АНАЛІТИКА

Данія в рамках «ІТ-коаліції» надає 12 млн євро на розвиток кіберзахисту в ЗСУ та Міноборони

 

Данія анонсувала допомогу обсягом понад 12 млн євро для розвитку кіберстійкості систем Збройних сил України і Міноборони України.

Про це оголосили у Міністерстві оборони Данії, пише "Європейська правда".

У рамках нової зустрічі формату "Рамштайн" 23 січня Данія та інші країни-учасниці ІТ-коаліції підписали домовленість про співпрацю, де визначено внески країн.

"Данія надає 91 млн данських крон для пріоритетних проєктів з кібербезпеки у рамках ІТ-коаліції, що має посприяти загальному зміцненню кіберзахисту у Збройних силах України", - зазначають в оголошенні, зауваживши, що атаки у кіберпросторі стали постійною складовою війни Росії проти України.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що Данія і раніше виділяла допомогу для підвищення захисту найважливішої ІТ-інфраструктури.

"Логічно, що ми надаємо підтримку Україні у тій сфері, де вже були активними", - зазначив він.

Раніше у січні Данія анонсувала допомогу у розмірі 21 млн доларів для відбудови Миколаєва.

Ключові теги: Данія
 

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