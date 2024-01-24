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АНАЛІТИКА

Бельгія надасть Україні військову допомогу з російських активів

 

Бельгія надасть Україні понад 600 млн. євро військової допомоги. Це сума відсотків за замороженими російськими активами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Belga News Agency.

"Військова допомога - це сума, яку міністерство оборони Бельгії отримує від відсотків за замороженими російськими активами", - пояснила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.

Міністр оборони України Рустем Умеров підтвердив надання військової допомоги у 611 млн євро.

"Цього року Бельгія надасть військову допомогу у розмірі 611 млн євро і має довгострокові зобов'язання щодо підтримки модернізації наших сил оборони", - додав міністр.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Бельгія
 

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