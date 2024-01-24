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Бельгія надасть Україні військову допомогу з російських активів
09:05 24.01.2024 |
Бельгія надасть Україні понад 600 млн. євро військової допомоги. Це сума відсотків за замороженими російськими активами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Belga News Agency.
"Військова допомога - це сума, яку міністерство оборони Бельгії отримує від відсотків за замороженими російськими активами", - пояснила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.
Міністр оборони України Рустем Умеров підтвердив надання військової допомоги у 611 млн євро.
"Цього року Бельгія надасть військову допомогу у розмірі 611 млн євро і має довгострокові зобов'язання щодо підтримки модернізації наших сил оборони", - додав міністр.
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