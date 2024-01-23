Умєров на засіданні «Рамштайн» розповів, що потрібно Україні для прориву

Міністр оборони Україна Рустем Умєров на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" розповів, що потрібно ЗСУ для здійснення прориву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

За словами міністра, достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин "є критично важливою складовою успіху".

"Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони", - зазначив чиновник.

Також Умєров висловив вдячність усім країнам-партнерам, які підтримують Сили оборони України, зокрема, у розвитку коаліцій спроможностей. Водночас він наголосив на критичній необхідності нарощувати довгострокові пакети військової допомоги.

Зазначається, що МОУ готове співінвестувати в технології та спільне виробництво, ділитися "бойовим досвідом, сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями".

Хто входить до української делегації

На 18-му "Рамштайні" до складу української делегації окрім Умєрова також входять:

* генерал-лейтенант Олександр Павлюк - перший заступник глави МОУ,

* генерал Валерій Залужний - Головнокомандувач ЗСУ,

* генерал-лейтенант Сергій Шаптала - начальник Генерального штабу ЗСУ,

* генерал-лейтенант Кирило Буданов - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони,

* Роман Машовець - заступник Керівника Офісу Президента,

* генерал-майор Вадим Скібіцький - заступник Начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони.