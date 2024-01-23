Верховний комісар ООН у справах біженців відвідав Ірпінь

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повідомив про відвідування Ірпеня, де відбувається відновлення зруйнованих через російську агресію будинків.

"Через 18 місяців після перших відвідин Ірпеня дивовижно бачити наскільки швидко й ефективно вдалося відновити будинки, зруйновані російськими військами у 2022 році. Пишаюся тим, що УВКБ ООН змогло надати підтримку обласній та міській владі в цих зусиллях, дозволивши багатьом вимушеним переселенцям повернутися додому", - написав він у соцмережі Х.

Раніше Гранді повідомив про відвідування Харкова та Кривого Рогу.

"У День Соборності України ми відвідали одну з п'яти підземних шкіл, створених на станціях харківського метрополітену, де діти можуть навчатися в безпеці й теплі. Це ознака величезних потрясінь, які війна принесла в життя кожної людини, а також сильний символ української стійкості", - написав він у соцмережі Х.

18 січня верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повідомив, що прямує до Молдови та України.