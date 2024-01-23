Шмигаль обійшов Азарова і встановив рекорд перебування на посаді прем’єр-міністра України

Денис Шмигаль перебуває на посаді прем'єр-міністра найдовше в історії незалежної України.

На це звернув увагу народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Він вже встановив абсолютний рекорд каденції премʼєр-міністра в Україні і обігнав навіть Азарова", - написав депутат.

Водночас він зауважив, що за цей час змінився майже увесь склад уряду під керівництвом Шмигаля.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила Дениса Шмигаля прем'єр-міністром України 4 березня 2020 року. Таким чином, станом на сьогодні він перебуває на посаді 1421 календарний день.

Микола Азаров обіймав посаду прем'єр-міністра з 11 березня 2010 року по 28 січня 2014 року, або 1420 календарних днів.