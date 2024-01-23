Фінансові новини
- |
- 23.01.24
- |
- 19:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шмигаль обійшов Азарова і встановив рекорд перебування на посаді прем’єр-міністра України
16:40 23.01.2024 |
Денис Шмигаль перебуває на посаді прем'єр-міністра найдовше в історії незалежної України.
На це звернув увагу народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"Він вже встановив абсолютний рекорд каденції премʼєр-міністра в Україні і обігнав навіть Азарова", - написав депутат.
Водночас він зауважив, що за цей час змінився майже увесь склад уряду під керівництвом Шмигаля.
Нагадаємо, Верховна Рада України призначила Дениса Шмигаля прем'єр-міністром України 4 березня 2020 року. Таким чином, станом на сьогодні він перебуває на посаді 1421 календарний день.
Микола Азаров обіймав посаду прем'єр-міністра з 11 березня 2010 року по 28 січня 2014 року, або 1420 календарних днів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Справа Мазепи: Суд зменшив розмір застави для бізнесмена у 17 разів
|НБУ зобов'язав банки та фінустанови доповідати про активні операції кредитних боржників
|Українські захисники знищили ворожу 21 ракету з 41 - Залужний
|У Раду подали проєкт Зеленського про множинне громадянство
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Умєров на засіданні «Рамштайн» розповів, що потрібно Україні для прориву
|Був у полоні. Хто такий Іван Федоров, який очолить Запорізьку ОВА
|Верховний комісар ООН у справах біженців відвідав Ірпінь
|Справа Мазепи: Суд зменшив розмір застави для бізнесмена у 17 разів
|Остін закликав учасників «Рамштайну» надавати Україні ще більше допомоги
|Шмигаль обійшов Азарова і встановив рекорд перебування на посаді прем’єр-міністра України
|Федоров задекларував 641 тис. грн доходів за 2021 рік, 885 тис. грн доходів за 2022 рік і 986 тис. грн доходів за 2023 рік
Бізнес
|Суд не задовільнив клопотання Apple — Watch Series 9 й Ultra 2 тепер продаватимуться з вимкненим моніторингом кисню в крові
|Авіарегулятор США завершив перевірку перших 40 літаків Boeing 737 MAX 9
|Adobe Premiere Pro отримав нові функції редагування звуку на базі ШІ
|Google написала «Конституцію робота». Вона обіцяє, що АІ-дроїди не вбиватимуть людей
|Withings показала градусник майбутнього BeamO
|Білл Гейтс: У найближчі п'ять років технологія ШІ стане революційною для всіх
|Boeing звернувся до Ryanair за підтримкою у проведенні перевірок