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АНАЛІТИКА

Шмигаль обійшов Азарова і встановив рекорд перебування на посаді прем’єр-міністра України

16:40 23.01.2024 |

Політика

 

Денис Шмигаль перебуває на посаді прем'єр-міністра найдовше в історії незалежної України.

На це звернув увагу народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Він вже встановив абсолютний рекорд каденції премʼєр-міністра в Україні і обігнав навіть Азарова", - написав депутат.

Водночас він зауважив, що за цей час змінився майже увесь склад уряду під керівництвом Шмигаля.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила Дениса Шмигаля прем'єр-міністром України 4 березня 2020 року. Таким чином, станом на сьогодні він перебуває на посаді 1421 календарний день.

Микола Азаров обіймав посаду прем'єр-міністра з 11 березня 2010 року по 28 січня 2014 року, або 1420 календарних днів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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