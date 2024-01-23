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Декларація Шмигаля: дружина зайнялась бізнесом, з'явилась нова нерухомість у Львові
13:27 23.01.2024 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль минулого тижня подав декларації про доходи за 2021 і 2022 роки. За три роки, що він не звітував про свої статки, у сім'ї глави уряду сталися певні зміни.
По-перше, його дружина Катерина знову займається бізнесом. У 2021 році вона отримала 2,70 млн грн доходу від підприємництва, а у 2022 році - 7,09 млн грн.
Для порівняння: Шмигаль заробив на посаді прем'єр-міністра 698 000 грн у 2021 році (58 000 грн на місяць) і 901 000 грн у 2022 році (75 000 грн на місяць).
По-друге, сім'я Шмигаля докупила нерухомість у Львові. У липні 2021 року дружина прем'єр-міністра придбала нежитлове приміщення площею 323 кв. м і вартістю 7,87 млн грн, а у вересні 2022 року - гараж вартістю 156 000 грн.
Їм також належить будинок у Львові та кілька земельних ділянок на території області, але це було вказано й у попередніх деклараціях.
Що іще змінилося - вони продали нежитлову будівлю в Кам'янці-Бузькій. Судячи з декларацій, це сталося у 2021 році, коли дружина Шмигаля отримала 4,69 млн грн доходу від відчуження нерухомого майна.
У грошових заощадженнях прем'єра особливих змін не сталося. Якщо у 2020 році подружжя мало $235 000 готівкою, то у 2022 році - $225 000. Також у родини є кілька банківських рахунків на загальну суму пів мільйона гривень і ще 68 000 грн готівкою.
Автомобіль у сім'ї той самий - Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску, зареєстрований на дружину.
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