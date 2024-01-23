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АНАЛІТИКА

Байден обговорив із Сунаком підтримку України і проблему хуситів у Червоному морі

 

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Про це поінформувала пресслужба Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

В ході розмови Сунак і Байден, зокрема, підтвердили свою підтримку Україні, яка захищається від російської агресії, що триває.

Крім того, лідери країн обговорили напади підтримуваних Іраном хуситів на торговельні і військові судна, що прямують через Червоне море.

Також розмова стосувалася важливості збільшення гуманітарної допомоги та захисту цивільного населення в Газі, а також звільнення заручників, утримуваних ХАМАС.

Перед цим Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову, в якій обговорили подальшу допомогу Україні.

Нагадаємо, під час візиту Ріші Сунака до Києва 12 січня відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО. Це перша двостороння угода на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами "Групи семи" та державами, що до них приєдналися.

Також Сунак оголосив про великий пакет військової допомоги для України на 2,5 млрд фунтів стерлінгів та повідомив, що Лондон виділить 200 млн фунтів на виготовлення дронів для України.
 

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