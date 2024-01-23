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Боррель вважає, що рішення про використання знерухомлених російських активів буде ухвалено до середини березня
23:39 22.01.2024 |
Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що рішення про використання знерухомлених російських активів буде ухвалене до наступного засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, яке, як очікують, відбудеться 18 березня.
"Що стосується знерухомлених російських активів, я думаю, що ми можемо сказати, що в нас є політичні домовленості завершити роботу на основі пропозицій, які було представлено в грудні, фокусуючись на доходах... І я майже впевнений, що це буде завершено скоро. Обговорення продовжиться на рівні послів, але я бачу, що домовленості будуть. Я працюватиму над тим, щоб це рішення було ухвалено до засідання наступної Ради ЄС з питань закордонних справ", - сказав він у понеділок у Брюсселі на пресконференції після закінчення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.
Відповідно до планування роботи Ради ЄС, наступне засідання стоїть у графіку на 18 березня.
Крім того, Боррель сподівається, що будуть досягнуті й домовленості щодо 5 млрд євро для спеціального українського фонду військової підтримки. "Я сподіваюся, що ми досягнемо домовленостей щодо додаткових 5 млрд євро для Європейського мирного фонду з тим, щоб ми могли створити Український фонд допомоги. Ми представили відповідні пропозиції, щоб прояснити державам-членам, як Європейський мирний фонд працюватиме в цей новий момент", - додав він.
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