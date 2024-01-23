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Нардеп Гончаренко очолив комітет ПАРЄ з міграції
23:35 22.01.2024 |
Народного депутата України Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність") було обрано головою комітету з міграції, біженців і переміщених осіб Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
"Я очолив Комітет з міграції, біженців та переміщених осіб. Перший українець на такій посаді. Найголовніше - у мене буде ще більше можливостей просувати інтереси України", - повідомив Гончаренко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук у понеділок.
Як повідомлялося, з 22 до 26 січня у Страсбурзі (Франція) проходить зимова сесія ПАРЄ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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