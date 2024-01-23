Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нардеп Гончаренко очолив комітет ПАРЄ з міграції

 

Народного депутата України Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність") було обрано головою комітету з міграції, біженців і переміщених осіб Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

"Я очолив Комітет з міграції, біженців та переміщених осіб. Перший українець на такій посаді. Найголовніше - у мене буде ще більше можливостей просувати інтереси України", - повідомив Гончаренко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук у понеділок.

Як повідомлялося, з 22 до 26 січня у Страсбурзі (Франція) проходить зимова сесія ПАРЄ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,4521
  0,0747
 0,20
EUR
 1
 40,7928
  0,0476
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5920  0,12 0,33 38,2332  0,10 0,26
EUR 40,9512  0,13 0,32 41,7876  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4300  0,09 0,24 37,4700  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес