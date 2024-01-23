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АНАЛІТИКА

Вироблятимуть дві країни. Посол Британії розкрив деталі того, як Україна отримає нові дрони

 

Дрони для України, на які Британія виділила 200 млн фунтів, будуть вироблятися на території обох країн.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив британський посол у Києві Мартін Гарріс в інтерв'ю "Європейській правді".


"Дрони мають виготовлятися у співпраці ВПК наших двох країн. Це перевага України зараз - дуже великий досвід використання дронів. Тому є велика зацікавленість і з боку Великої Британії, і з боку інших країн - як ми можемо співпрацювати з вами у виробництві дронів - і тут, в Україні, і у наших країнах", - розповів посол.

Він також ствердно відповів на питання щодо того, чи вироблятимуть дрони в Україні та у Великій Британії. Однак Гарріс не уточнив, про яку саме кількість дронів іде мова.

Посол зауважив, що процес виробництва тільки починається, і до того ж є різні класи дронів.

"Але я думаю, що це буде один із найперспективніших елементів нашої співпраці в царині ВПК", - підкреслив дипломат.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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