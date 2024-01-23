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Суд продовжив арешт Коломойського до 2 березня
23:01 22.01.2024 |
Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 2 березня із заставою у розмірі 2,65 мільярда гривень.
Відповідне рішення схвалили під час засідання 22 січня.
"Продовжити термін тримання під вартою до 02.03.2024. Визначити заставу в 2 мільярди 650 мільйонів гривень", - сказав суддя.
Прокурори клопотали про продовження утримання Коломойського у СІЗО на час проведення досудового розслідування.
Своєю чергою адвокати наполягали на зміні запобіжного заходу з варти на домашній арешт у селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області, зокрема через незадовільний стан здоров'я бізнесмена.
Суд також відмовив у проханні щодо передачі Коломойського на поруки.
*** Раніше Суспільне вказало, що розмір застави було зменшено, але це насправді не так. Ми уточнили, що заставу Коломойському суд зменшив ще на попередньому засіданні 21 грудня 2023 року із 3 мільярдів 891 мільйона гривень до 2 мільярдів 650 мільйонів гривень.
Що цьому передувало
2 вересня 2023 році Коломойський отримав підозру в шахрайстві за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.
"Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних фінустанов", - вказали в СБУ.
Згодом йому обрали запобіжний захід в справі про шахрайство у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень.
7 вересня Коломойський отримав підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень Приватбанку. НАБУ та САП вжили заходи щодо арешту його активів.
Правоохоронці 15 вересня оголосили бізнесмену нову підозру за трьома статтями у справі про заволодіння 5,8 мільярда гривень.
Наступного дня Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід Коломойському, змінивши розмір застави на 3 мільярди 891 мільйон гривень.
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